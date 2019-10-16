Bergüzar Korel ilk kez konuştu
İkinci bebeğine 4 aylık hamile olan Bergüzar Korel ile eşi Halit Ergenç, önceki gün rutin doktor kontrolü için Nişantaşı’ndaydı
Muayenehane çıkışı objektife takılan çift, ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bergüzar Korel, geçen günlerde “Amerika’da evlere temizliğe gidiyorum, kalan zamanımda köpek gezdiriyorum” açıklaması yapan ablası Zeynep Korel hakkında ilk kez konuştu.
'Onun tercihidir, saygı duyuyoruz'
“Biz bütün aile fertlerimizin seçimlerine, hayatlarına saygı duyduk. Kendisi paylaştı, onun tercihidir. Saygı duyuyoruz.”
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