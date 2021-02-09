Magazin Bergüzar Korel: Senin izninle yapıyorum bu paylaşımı

Bergüzar Korel: Senin izninle yapıyorum bu paylaşımı

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Bergüzar Korel: Senin izninle yapıyorum bu paylaşımı

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, 11 yaşına giren oğlu Ali’nin doğum gününde sosyal medya hesabından duysal bir paylaşım yaptı.

09 Şubat 2021, Salı 07:56 Son Güncelleme:
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Doğum anında çekilmiş fotoğrafları paylaşan ünlü oyuncu altına bu notu düştü:

Canım oğlum

Güneşim..

Senin izninle yapıyorum bu paylaşımı.

Sen bugün 11 yaşında oldun.

Dünyaya gelişin ile gencecik bir kadınken bana bu hayatta varoluşumun belki de en büyük sebebi olan anneliği tattırdın.

Tarifsiz bir mutluluk ile daha önce hiç deneyimlemediğim bu his ile değiştim dönüştüm büyüdüm..

Sevginle,

Bilgeliğinle,

Dünyada varolan her canlıya olan merhametinle,

Cesaretinle,

Her gün seninle yeni bir şey öğrendim..

Bunun için teşekkür ederim sana.

Kirpiklerinden öptüğüm,

11 yıl önce 22:38’de dünyaya o kömür gözlerini açtığında hiç ağlamadan baktın gözlerime.

Dilerim ömrüm boyunca sağlıkla, neşeyle, mutlulukla ne zaman ihtiyaç duyarsan hep bak gözlerime.

Allah’ım seni korusun.

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