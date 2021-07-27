Magazin Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'ten büyük destek!

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'ten büyük destek!

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Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'ten büyük destek!

9 yaşındaki Suriyeli mülteci bir kız çocuğunu simgeleyen kukla Küçük Amal’ın, Türkiye-Suriye sınırından Birleşik Krallık’a uzanan yolculuğunu anlatan “The Walk-Yürüyüş” projesi bugün Gaziantep’te başlıyor. Projenin Türkiye elçileri ise oyuncu çift Bergüzar Korel ve Halit Ergenç oldu.

27 Temmuz 2021, Salı 07:37 Son Güncelleme:
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Oyuncu çift Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, dünyaca ünlü isimlerle birlikte Amal’ın yolculuğuna destek verecek. Amal adındaki, 9 yaşında Suriyeli bir mülteci kız çocuğunu simgeleyen 3.5 metre boyundaki bir kuklanın, Türkiye-Suriye sınırından Birleşik Krallık’a uzanan yolculuğunu anlatan “The Walk-Yürüyüş” projesi, bugün Gaziantep Kalesi’nde atacağı ilk adımlarla başlıyor. Projeye destek veren uluslararası elçiler arasında yer alan Bergüzar Korel, şu açıklamayı yaptı:

“Bizler ebeveyn olarak çocuklarımızın üzerine titrerken dünyada milyonlarca mülteci çocuk insan dışı şartlarda kaderlerine terk edilmiş vaziyette. Mültecilerin seslerini duyurmak ve onlara daha iyi koşullarda bir yaşam verebilmek hepimizin görevi.”

Halit Ergenç ise “Bu projenin merkezi umut. Gelin Amal’i hep birlikte karşılayalım. Ben de çok büyük bir heyecan duyuyorum onunla yürüyeceğim gün ile ilgili... Benim için hayatımın çok önemli günlerinden biri olacak” dedi. Küçük Amal’ın Türkiye rotası Gaziantep’in ardından Adana, Tarsus, Mersin, Bozkır (Konya), Antalya, Pamukkale, Denizli, Selçuk, Urla, İzmir’de devam edecek ve 8 Ağustos’ta Çeşme’de son bulacak. Bergüzar Korel ve Halit Ergenç’in İzmir’deki yürüyüşü takip etmesi planlanıyor.

4 ayda 8 ülkeyi ziyaret edecek

Amal, annesini bulmak üzere çıktığı bu yolculukta, 4 ay boyunca 8 ülke sınırını geçerek 8 bin km yol kat edecek. Küçük Amal, 27 Temmuz-3 Kasım tarihleri arasında ziyaret edeceği her köy, kasaba ve kentte; sanatçılar ve sivil toplum kuruluşları tarafından halka açık gerçekleştirilecek pek çok kültür ve sanat etkinliğiyle karşılanacak.


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