Bir süredir tatilin tadını çıkaran Bergüzar Korel, üçüncü çocuğunun dünyaya gelmesi için gün sayıyor. Oğulları Ali ve Han'dan sonra bu defa kız bebek bekleyen ünlü oyuncu, kızının adının ise Leyla olacağını duyurmuştu. Çocuklarının fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşmayan Bergüzar Korel, gittikleri plajda çocuklarını uzaktan izinsiz çeken vatandaşlara isyan etti.

Instagram'dan paylaşım yapan Korel, kendilerine anlayış gösteren ve çocuklarının fotoğraflarını çekmeyen basın mensuplarına ise teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

'BUNA HAKKINIZ OLMADIĞINIZI BİLİN ARTIK'

Hiçbir çocuğun fotoğrafının ve videosunun izinsiz çekilemeyeceğinin altını çizen ünlü oyuncu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Günler önce ailecek gittiğimiz plajda, basındaki arkadaşlar hassasiyetimizi bilip çocuğumuzu çekmemiş ve yayınlamamışken, halktan bir çok insanın Han ve Ali'nin bir sürü videosunun programlarına servis edildiğini ilettiler bize.

Halka açık bir yerde basın tarafından çekilen fotoğraf ya da videomuza hiçbir şey diyemem. Ama işleri bu olmasına rağmen, çocuğumuzun fotoğrafını, videolarını yayınlamayan bu sağduyulu arkadaşlarımızın tam tersine hangi his ile acaba bizim çocuklarımızın videoları çekilip yollanıyor bu sayfalarda inanın anlamıyorum.

Nasıl bir tatmin duygusudur bu? Fark edip uyarıda bulunduğumda ise ne yanlış anlamışlığım kalıyor, ne ben kimim ki ne sanıyorum kendimi naletliğim. Bu çok ciddi bir mesele. Hiç bir çocuğa izinsiz dokunmayın. Fotoğrafını videosunu çekmeyin. Buna hakkınız olmadığını bilin artık"

RİCADA BULUNMUŞTU

Korel, haftalar önce de Instagram hesabından yayınladığı video ile hayranlarına ricada bulunmuş ve gizli bir şekilde fotoğraflarının çekilmesinden rahatsız olduğunu ifade etmişti.

'BU BENİM HİÇ HOŞUMA GİTMİYOR'

Oyuncu, "Biz şu an tatildeyiz. Bu videoyu izleyenlerden ya da normal hayatta bizimle karşılaşanlardan küçük bir ricam var. Bazen uzaktan fotoğrafımızı ya da videomuzu çekiyorsunuz, çocuklarımızın videosunu çekiyorsunuz. Bu benim hiç hoşuma gitmiyor. Zaten yanıma gelip, birlikte fotoğraf çektirsek daha bir anlamı, hatırası olur. Hem de ben uzaktan gözetleniyor hissi yaşamam. Çünkü insan kendini çok kötü hissediyor. Ben insanların yüz ifadelerinden her şeyi anlayabiliyorum, dudak okuyabiliyorum. Gelin, birlikte selamlaşalım, birlikte fotoğraf çektirelim. Güzel bir hatıra kalsın... Ne dersiniz?" diye konuşmuştu.



