Bergüzar Korel, Aykut Gürel ile birlikte hazırladıkları albümünün tanıtımını yapmıştı. Korel, hayranlarının da büyük beğenisini toplayan albümden sonra bir sürpriz daha geliyor.





Güzel oyuncu, yine Instagram hesabımdan bir sürprizi olduğunu belirten paylaşımı ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Instagram hesabının hikaye bölümünden video paylaşan oyuncu, “”Size bir sürprizim var. Benim için de çok ani oldu. Ama ben içinde olduğum için çok mutluyum. Çok az kaldı, çok güzel bir sürpriz” dedi.

Bergüzar Korel bir fotoğrafını da paylaşarak altına “Tatlı mı tatlı, doğal mı doğal, mis gibi bir sürprizim var” notunu düştü.