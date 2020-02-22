Bergüzar Korel'den "Tatlı mı tatlı" sürpriz
Albüm müjdesini Instagram hesabından duyuran Bergüzar Korel'den bir sürpriz daha. Sürprizin ne olduğu henüz bilinmezken Korel bu paylaşımıyla takipçilerini heyecanlandırdı.
22 Şubat 2020, Cumartesi 20:46 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Bergüzar Korel, Aykut Gürel ile birlikte hazırladıkları albümünün tanıtımını yapmıştı. Korel, hayranlarının da büyük beğenisini toplayan albümden sonra bir sürpriz daha geliyor.
https://www.instagram.com/p/B83o7IJpkm2/?utm_source=ig_web_copy_link
Güzel oyuncu, yine Instagram hesabımdan bir sürprizi olduğunu belirten paylaşımı ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Instagram hesabının hikaye bölümünden video paylaşan oyuncu, “”Size bir sürprizim var. Benim için de çok ani oldu. Ama ben içinde olduğum için çok mutluyum. Çok az kaldı, çok güzel bir sürpriz” dedi.
Bergüzar Korel bir fotoğrafını da paylaşarak altına “Tatlı mı tatlı, doğal mı doğal, mis gibi bir sürprizim var” notunu düştü.