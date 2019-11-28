ABD'de evlere temizliğe gitmesiyle gündeme bomba gibi düşen Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel, daha önce, ‘Babamdan da, annemden de şiddet gördüm. Babam dayak yiyerek büyüdüğü için ona bu durum normal geliyordu. Onu suçlamıyorum. Annem daha çok psikolojik şiddet uyguluyordu.Ama en son 30 yaşındayken dayağını yedim. Babamı yeni kaybettiğimiz bir dönemdi. İçindeki buhrana yenildi ve bana şiddet uyguladı. O yaşta dayak yemek gururuma dokunmuştu" demişti.

"Annem ve kardeşim beni tehdit ediyor!"

Bu sözler magazin dünyasında günlerce konuşulmuştu. Ayrıca annesi için, "Beni yaşarken öldürdü" demişti. Zeynep Korel kız kardeşi Bergüzar Korel için de sert açıklamalar yapmıştı. Zeynep Korel bu kez de savcılığa başvurdu. Zeynep Korel annesi Hülya Darcan'dan şikayetçi oldu! Kardeşi ve annesinin kendisini defalarca arayıp tehdit ve hakaret ettiğini belirten Korel, suç duyurusunda bulundu. Tehdit içerikli mesajları delil olarak sunan Korel, can güvenliğinin tehlikede olduğu gerekçesiyle koruma talep etti.

Kızının şikayeti üzerine Hülya Darcan hakkında soruşturma başlatıldı.

Miras iddiası

Zeynep Korel'in avukatı Esennur Ezgi, daha önce yaptığı açıklamada, Zeynep Korel'in babası Tanju Korel'in mirasından hiç pay almadığı söyleyerek, "Zeynep Korel babası vefat ettikten sonra mirastan hiç pay almadı ve yüklü miktardaki payını annesi Hülya Darcan ile kardeşi Bergüzar Korel’e bıraktı. Hatta şu an Hülya Hanım'ın Ulus'ta oturduğu ev de Tanju Korel'den miras. Annesi Hülya Darcan'ın yaptığı maddi yardımlar Zeynep Korel için değil, kızı içindi. İki tarafı uzlaştırmak istedik ancak Hülya Darcan ve Bergüzar Korel anlaşmak istemediler. Zeynep Hanım yine miras payını istemedi ama ben avukatı olarak hak talebinde bulunacağım. Gerekirse Zeynep Korel’in hakkını alabilmesi için İzale-i Şuyu Davası (Ortaklığın Giderilmesi Davası) açacağız" demişti

Kaynak: Günaydın