Magazin Beria Gözen kimdir? Beria Gözen hakkında merak edilenler

Beria Gözen kimdir? Beria Gözen hakkında merak edilenler

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Beria Gözen kimdir? Beria Gözen hakkında merak edilenler

Beria Gözen, Survivor 2020 yarışmacılarından Yunus Emre Özden'den şiddet gördüğünü iddia etti. Sosyal medyada yaptığı paylaşım sonrası, Beria Gözen kimdir sorusu merak konusu oldu. İşte, Beria Gözen hakkında merak edilenler..

10 Temmuz 2021, Cumartesi 22:52 Son Güncelleme:
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Yunus Emre Özden hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Şoke eden iddiaya göre Yunus Emre Özden, sevgilisi Beria Gözen’i yastıkla boğmaya çalıştı.

Konuyla ilgili sosyal medyada paylaşımlar yapan Gözen, Yunus Emre Özden hakkında şikayette bulunduğunu söyledi.

Yunus Emre Özden ise bu harekete “Kuş eti yemeye alışanların kaplana dişi geçmez.” sözleriyle karşılık verdi.

Beria Gözen'in Instagram'da 19 bin takipçisi bulunuyor. Mesleği hakkında detaylı bir bilgi yer almıyor.

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