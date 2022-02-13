Performansı nedeniyle eleştirilerin odağındaki Fenerbahçeli futbolcu Mergim Berisha'nın eşi Vesa Berisha, sosyal medyadan sert açıklamalar yaptı. Kendilerine gönderilen mesajlara sinirlenen Vesa Berisha, "Çok komik. Çoğu taraftarın antrenör olduğunu bilmiyordum! Benim eşim bir futbolcu ve siz bunu hayallerinizde bile başaramazsınız" paylaşımını yaptı.

Berisha özellikle Türkiye Kupası'nda Kayserispor maçında kaçırdığı ve dünkü Giresunspor'da atamadığı gollerden sonra taraftarın tepkisin çekmişti.