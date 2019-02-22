Berk Atan: Küçük bir kaza geçirdim

Yalnız başına geldiği Zorlu AVM’de meydan katındaki mağazaları dolaşıp alışveriş turuna çıkan Berk Atan'ın, topallayarak yürümesi dikkatlerden kaçmadı.

'YÜRÜMEKTE ZORLANIYORUM'

Kendine yöneltilen sorulara cevap veren yakışıklı oyuncu, "Küçük bir kaza geçirdim; ayak bileğimi burkmuşum, ciddi bir şey yok, sadece biraz yürümekte zorlanıyorum” dedi.

Gelen senaryoları okuduğunu belirten Berk Atan, “Henüz anlaşmış olduğum bir proje yok. Yaz dizisi olabilir, bakalım bekleyip göreceğiz” dedi.