Berk Oktay: Aşkta mantık aranmaz

Merve Sarapçıoğlu ile olaylı boşanma davası devam eden oyuncu Berk Oktay, “Aşkta mantık aramak bence en büyük mantıksızlık. Duygusal bir adamım. Erkekler daha fazla içine ağlar” dedi. “Hayatına şekil veren söz?” hangisi sorusunu da şöyle yanıtladı: “Küle döndüysen yeniden güle dönmeyi bekle!”

Oyuncu Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu 2016 yılında nikah masasına oturmuş, geçtiğimiz yıl mayıs ayında boşanma kararı almıştı.

Şikayetçi olmuştu

Berk Oktay boşanma aşamasında olduğu eşi Merve Oktay hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak şikayetçi olmuştu.

Berk Oktay, şikayet dilekçesinde, Merve Oktay ile boşanma davalarının devam ettiğini, söz konusu dosyada mahkeme tarafından gizlilik kararı verildiğini ancak Merve Oktay’ın 17 Şubat 2019 tarihinde bir gazeteye röportaj vererek gizlilik kararını ihlal ettiğini belirtmişti. Merve Oktay hakkında 'gizliliğin ihlali' suçundan soruşturma başlatılmıştı.





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