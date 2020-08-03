Berk Oktay: Çok mutluyuz

Ortak arkadaş grubuyla kebap keyfi yapan çift, yaklaşık 4 saat kaldıkları mekandan gece yarısı ayrıldı. Berk Oktay çıkışta “Çok şükür, çok mutluyuz. Herkesin bayramını gönülden kutluyoruz” dedi.

Berk Oktay (37), daha önce 'Savaşçı' dizisinde birlikte rol aldığı meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy (34) ile şarkıcı Merve Özbey'in evindeki doğum günü kutlamasında yakınlaştı. İkilinin ilişkisi aşka dönüştü. Gazetecilerin, "Nasıl tanıştınız?" sorusuna oyuncu çift, "Her şey çok yeni. Enerjimiz güzel. Merve Özbey’in doğum günü bizi tekrar buluşturdu. Mutluyuz" cevabını vermişti.







