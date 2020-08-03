Magazin Berk Oktay: Çok mutluyuz

Berk Oktay: Çok mutluyuz

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Berk Oktay: Çok mutluyuz

Yeni bir aşka yelken açan Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, önceki akşam Nişantaşı’ndaki Cabbar’daydı.

03 Ağustos 2020, Pazartesi 08:30 Son Güncelleme:
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Ortak arkadaş grubuyla kebap keyfi yapan çift, yaklaşık 4 saat kaldıkları mekandan gece yarısı ayrıldı. Berk Oktay çıkışta “Çok şükür, çok mutluyuz. Herkesin bayramını gönülden kutluyoruz” dedi.

Berk Oktay (37), daha önce 'Savaşçı' dizisinde birlikte rol aldığı meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy (34) ile şarkıcı Merve Özbey'in evindeki doğum günü kutlamasında yakınlaştı. İkilinin ilişkisi aşka dönüştü. Gazetecilerin, "Nasıl tanıştınız?" sorusuna oyuncu çift, "Her şey çok yeni. Enerjimiz güzel. Merve Özbey’in doğum günü bizi tekrar buluşturdu. Mutluyuz" cevabını vermişti.


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