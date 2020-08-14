Oyuncu Berk Oktay, 2016’da evlendiği Avukat Merve Şarapçıoğlu’ndan geçen şubatta olaylı bir şekilde boşanmıştı. Ayrılık sonrası Merve Şarapçıoğlu’nun Nurgül Yeşilçay’ın eski erkek arkadaşı Özgür İnal ile görüştüğü iddia edilirken, temmuzda Berk Oktay’ın meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy ile aşk yaşamaya başladığı ortaya çıkmıştı. İlk tatillerini geçen hafta Ayvalık’ta yapan sevgililer şimdi Çeşme’de. Açıklamaları ile evlilik sinyali veren ikili önceki gün Fly-Inn Beach’teydi.

Meraklı bakışlara aldırmadılar

Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy karada, suda meraklı bakışlara aldırmadı. Birbirlerine dokunmadan, sarılmadan, öpüşmeden duramadılar. Denizde şakalaştılar, sarmaş dolaş yüzdüler. Hayranları kaslı vücuduyla dikkat çeken yakışıklı oyuncu ile serin sularda fotoğraf çektirdi.

Yıldız Çağrı Atiksoy geçtiğimiz günlerde “Bana ‘Seninle tüm dünyamı değiştirmeye hazırım’ dedi. Ben de ‘Bir ömür elini bırakmamaya’ cevabını verdim” açıklamasını yapmıştı. Berk Oktay da “Rabbimin armağanısın. Hoş geldin gönlüme” karşılığını vermişti.