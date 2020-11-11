Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy corona virüse yakalandı

Berk Oktay "Hastalığı çok şükür hafif atlattık. Karantinamız iki güne bitiyor. Herkes çok dikkat etsin, virüs yaygınlaşıyor" dedi. Öte yandan Berk Oktay, Çağatay rolüyle yakında Yasak Elma dizisinde kamera karşısına geçecek.

Berk Oktay'ın dizideki babasını Erdal Özyağcılar annesini ise Gülenay Kalkan canlandıracak.







