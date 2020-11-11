Magazin Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy corona virüse yakalandı

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy corona virüse yakalandı

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Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy corona virüse yakalandı

Savaşçı dizisinden ayrılmasının ardından Yasak Elma dizisi ile anlaşan Berk Oktay ile oyuncu sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy corona virüse yakalandı. Ünlü oyuncu çiftin tedavisi evinde yapıldı.

11 Kasım 2020, Çarşamba 09:36 Son Güncelleme:
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Berk Oktay "Hastalığı çok şükür hafif atlattık. Karantinamız iki güne bitiyor. Herkes çok dikkat etsin, virüs yaygınlaşıyor" dedi. Öte yandan Berk Oktay, Çağatay rolüyle yakında Yasak Elma dizisinde kamera karşısına geçecek.

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Berk Oktay'ın dizideki babasını Erdal Özyağcılar annesini ise Gülenay Kalkan canlandıracak.


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