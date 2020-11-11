Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy corona virüse yakalandı
Savaşçı dizisinden ayrılmasının ardından Yasak Elma dizisi ile anlaşan Berk Oktay ile oyuncu sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy corona virüse yakalandı. Ünlü oyuncu çiftin tedavisi evinde yapıldı.
11 Kasım 2020, Çarşamba 09:36 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Berk Oktay "Hastalığı çok şükür hafif atlattık. Karantinamız iki güne bitiyor. Herkes çok dikkat etsin, virüs yaygınlaşıyor" dedi. Öte yandan Berk Oktay, Çağatay rolüyle yakında Yasak Elma dizisinde kamera karşısına geçecek.
Berk Oktay'ın dizideki babasını Erdal Özyağcılar annesini ise Gülenay Kalkan canlandıracak.
İlgili Haberler
Berk Oktay'a sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy'dan romantik mesajBerk Oktay sosyal medyadan kaslı vücudunu sergilediBerk Oktay ve Merve Şarapçıoğlu'nun davası sürüyorBerk Oktay'dan Yıldız Çağrı Atiksoy'a: KadınımBerk Oktay, sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile Çeşme'de aşka geldiYıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'dan evlilik sinyali
;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
BUNLARI DA OKUYUN