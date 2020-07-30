Daha önce bir dizide birlikte rol alan Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, yıllar sonra ortak arkadaşları Merve Özbey’in doğum günü partisinde bir araya geldi. İki oyuncu arasında başlayan yakınlaşma, kısa sürede aşka dönüştü.

Daha önce bir projede birlikte rol alan ikili, şimdilerde “birbirlerini tanıma aşamasında”.

Merve Özbey’in 32’nci yaşı için eşi tarafından evde düzenlenen sürpriz partide yakınlaşan Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy’un mutluluktan ayakları yere değmiyor.

Bu arada TRT 1’de yayınlanan “Şampiyon” dizisinde Tolgahan Sayışman’la başrolü paylaşan Atiksoy, 3 Ağustos’taki final bölümünün ardından tatile çıkacak.