"Berk Oktay’la eski eşi Merve Şarapçıoğlu arasında boşanma davası çekişmeli olarak sürüyor... Merve Hanım’ın sosyal medya hesabı hack’lenmiş ve çiftin uygunsuz fotoğrafları yayınlanmıştı. Berk Oktay bunu yapanın eski eşi ve annesi olduğuna inanıyor. Bu konuyla ilgili dava da sürüyor. Ben bu işin aslını merak ettiğim için şubat ayında Merve Şarapçıoğlu’yla röportaj yapmıştım. O fotoğrafların nasıl çekildiğini, nasıl yayıldığını sormuştum.

Söylediği her sözü tartarak anlatmıştı

Berk Oktay bu röportaj üzerine Merve Şarapçıoğlu’nun davadaki gizlilik kararını ihlal ettiğini söyleyerek şikayetçi oldu... Mahkeme takipsizlik kararı verdi. Berk Oktay’ın şikayetinde haklı olmadığına hükmetti... Mahkeme neden bu kararı verdi biliyor musunuz? Merve Şarapçıoğlu bir avukat ve röportajda söylediği her sözü tartarak anlatmıştı. Avukat olduğu için hukuken neyin ihlal neyin olmadığını en iyi bilenlerden biriydi ve benim sorularıma ona göre yanıt vermişti. Belki de Berk Oktay’ın atladığı nokta buydu...

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