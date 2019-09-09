Berk Suyabatmaz Bodrum'a moral depolamaya gitti
Burcu Esmersoy ikinci evliliğini Mayıs 2018’de Berk Suyabatmaz ile Amerika’da yapmıştı
Eşi için “Hayatımda ilk defa bir adamın çocuğunu doğurmak istiyorum. Birbirinin gözünün içine bakarken aşktan alev alev yanan iki insanız” diye konuşmuştu. Ama mutlulukları uzun sürmedi.
TEKNEDE STRES ATIYOR
Geçen perşembe tek celsede boşandılar. Ayrılık sonrası Berk Suyabatmaz’ı arkadaşları moral tatiline götürdü. Bodrum’da teknede stres atıyor.
BURCU ESMERSOY İSPANYA'YA UÇTU
Burcu Esmersoy ise Vodafone Red’e hazırladığı ‘Dünya Avucunuzda’ programı için İspanya Sevilla’ya uçtu.
Halil Kalmuk/ POSTA
Haberin fotoğrafları için tıklayınBurcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz güle oynaya boşandı