Berk Suyabatmaz Bodrum'a moral depolamaya gitti

Burcu Esmersoy ikinci evliliğini Mayıs 2018’de Berk Suyabatmaz ile Amerika’da yapmıştı

09 Eylül 2019, Pazartesi 09:21 Son Güncelleme:
A A
Berk Suyabatmaz Bodrum'a moral depolamaya gitti

Eşi için “Hayatımda ilk defa bir adamın çocuğunu doğurmak istiyorum. Birbirinin gözünün içine bakarken aşktan alev alev yanan iki insanız” diye konuşmuştu. Ama mutlulukları uzun sürmedi.

TEKNEDE STRES ATIYOR

Geçen perşembe tek celsede boşandılar. Ayrılık sonrası Berk Suyabatmaz’ı arkadaşları moral tatiline götürdü. Bodrum’da teknede stres atıyor.

BURCU ESMERSOY İSPANYA'YA UÇTU

Burcu Esmersoy ise Vodafone Red’e hazırladığı ‘Dünya Avucunuzda’ programı için İspanya Sevilla’ya uçtu.

Halil Kalmuk/ POSTA


Haberin fotoğrafları için tıklayınBurcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz güle oynaya boşandı

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...