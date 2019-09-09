Eşi için “Hayatımda ilk defa bir adamın çocuğunu doğurmak istiyorum. Birbirinin gözünün içine bakarken aşktan alev alev yanan iki insanız” diye konuşmuştu. Ama mutlulukları uzun sürmedi.

TEKNEDE STRES ATIYOR

Geçen perşembe tek celsede boşandılar. Ayrılık sonrası Berk Suyabatmaz’ı arkadaşları moral tatiline götürdü. Bodrum’da teknede stres atıyor.

BURCU ESMERSOY İSPANYA'YA UÇTU

Burcu Esmersoy ise Vodafone Red’e hazırladığı ‘Dünya Avucunuzda’ programı için İspanya Sevilla’ya uçtu.

Halil Kalmuk/ POSTA





Haberin fotoğrafları için tıklayın Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz güle oynaya boşandı