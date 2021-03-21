O tarihten sonra sırra kadem basıp ortalardan yok olan Berk meğer yeni bir aşka yelken açmış. Suyabatmaz’ın gönlünün yeni sultanı bu kez şov dünyasından değil de sosyeteden: Gonca Duru. Bir dönem Türkiye’nin en büyük turizm şirketlerinden biri olan Duru Turizm’in patronu Yusuf Duru’nun küçük kızı Gonca ile Berk iki aydır birliktelermiş.

İKİ ÇOCUKLU SOSYETİK GÜZEL

Çiçeği burnunda aşıklar 20 gün önce Kartalkaya’da arkadaşlarıyla tatil yapıp ardından da Miami’ye gitmişlerdi. Aşıklar üç gün önce İstanbul’a döndü. Berk gibi başından bir evlilik geçen Gonca Hanım’ın iki çocuğu var. Sevgililer birbirlerinde emin olup ilişkilerinin adını koyuncaya kadar ilişkilerini gözlerden uzak tutmaya karar verdikleri için tatile Miami’ye gitmiş. Berk evli olduğu dönemlerde eşi Burcu Esmersoy ile sık sık gittiği Miami’ye geçen yıl bu günlerde o dönem sevgilisi olan Berrak Tüzünataç ile seyahat etmişti.

(Gonca Duru: Fotoğrafta sağda)







