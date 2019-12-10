Dün '2. Sayfa' programında ortaya atılan iddia, gündem yarattı. Programın sunucuları Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Salt'ın isim vermeden anlattığı şok olay şöyleydi:

"Çok ünlü ve güzel bir sunucu, sosyal medyada yabancı bir güzelin fotoğraflarını kullanarak sahte hesap açtı. Ünlü sunucu, o zamanki eşine sahte hesaptan yazmaya başladı. Eşi oltaya düştü ve yabancı güzelin fotoğraflarına aldanarak nikahlı eşini başka biri sanarak günler boyu sohbet etti.

İş buluşma noktasına gelince; güzel sunucu, 'Sen beni aldatacaktın' diyerek evliliği bitirdi. Eşiyle dostça boşanmış izlenimi veren bu sunucu, boşandığı eşinin başka bir güzelle ilişkisi ortaya çıkınca da "Artık herkes özgür" yorumu yaptı.

Takvim'in haberine göre; tüm bu detaylar akıllara; Berk Suyabatmaz'la 15 aylık evliliğini Eylül'de bitiren Burcu Esmersoy'u getirdi.

Berrak Tüzünataç ile birlikte

Burcu Esmersoy'un eski eşi Berk Suyabatmaz yakalaşık 2 aydır Berrak Tüzünataç ile birlikte. Çift 2013’te de aşk yaşayıp kısa sürede ayrılmıştı. Şimdilerde Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz, Miami'de tatilde... Çiçeği burnunda sevgililer, şehrin turistlik yerlerini geziyor. Berk Suyabatmaz geçen günlerde 'Yeni bir ilişki mi? Aklımı kaybetmedim' açıklamasında bulunmuştu.



