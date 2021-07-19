Geçtiğimiz sezon başında Alanyaspor ile anlaşmaya varan Berkan Kutlu, sarı kırmızılı takımın transfer listesinde bulunuyordu. Galatarasay’dan gelen açıklamada Alanyaspor ile her konuda anlaşmaya varıldığı belirtildi. Sarı kırmızılı ekip Berkay Kutlu için Alanyaspor’a 3 milyon euro ödeyecek. Peki, Berkan Kutlu kimdir? İşte genç futbolcu hakkında merak edilenler…

BERKAN KUTLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

25 Ocak 1998 tarihinde İsviçre'de dünyaya gelen Berkan Kutlu, orta saha mevkinde top koşturuyor.

Berkan Kutlu, profesyonel futbolculuğa ilk adımını 2018 yılında doğduğu şehrin takımı olan İsviçre 5. Amatör Lig ekiplerinden Monthey'den Sion'a giderek attı.

2020-21 sezonu başında ise Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Berkan Kutlu, Süper Lig'deki ilk maçına ise 12 Eylül 2020’de oynanan ve Alanyaspor'un Sivasspor'u 2-0 mağlup ettiği maçla çıktı.

Diğer yandan Berkan Kutlu U21 Milli Takım forması giyiyor.