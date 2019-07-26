Berkay 200 bin lira harcadı

Konuklar arasında Hazal Filiz Küçükköse, sevgilisi Alp Güler, Buse-Volkan Bahçekapılı, Zeynep Bastık, Enis Arıkan gibi isimler vardı. Popçu bir ara Zeynep Bastık ile düet yaptı.

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Berkay'ın sahnesi özel hazırlandı. Görsel şovlar; İngiltere, Almanya ve Hollanda'da 3 ayda tasarlandı, 3 boyutlu teknikler kullandı. 140 kişilik bir ekip çalıştı. 3 saatlik konser Berkay'a 200 bin liraya patladı. Popçu, ''Seyircilerin eğlendiğini görmek, alkış sesini duymak her şeye değer'' diye konuştu.

Hazal Filiz Küçükköse ile sevgilisi Alp Güler'in ilk fotoğrafı.

Zeynep Bastık'ı sevgilisi Tolga Akış yalnız bırakmadı.

Hakan KIRARSLAN/POSTA