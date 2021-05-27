Alev Alev dizisinde Ozan karakterine hayat veren Berkay Ateş, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımda annesi Nilgün Ateş'in kanser hastalığını yendiğini açıkladı. "Geleceğe güzel bakma vakti" diyen Ateş'in annesi ile olan benzerliği ise dikkat çekti. İşte Berkay Ateş'in güzle haberi duyurduğu o paylaşımı.

Annesi ile verdiği bir pozu Instagram sayfasında paylaşan Ateş, şu notu düştü: Geçti gitti zor zamanlar. Tebrikler anne. Şimdi ise, sevdiklerimizle güzel günlerin hayalini kurma, geleceğe güzel bakma vakti.