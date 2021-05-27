Magazin Berkay Ateş güzel haberi Instagram'dan duyurdu

Berkay Ateş güzel haberi Instagram'dan duyurdu

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Berkay Ateş güzel haberi Instagram'dan duyurdu

Başrollerini Dilan Deniz Çiçek, Demet Evgar, Hazar Ergüçlü ve Cihangir Ceyhan'la paylaştığı Alev Alev dizisinde Ozan karakterine can veren Berkay Ateş güzel haberi Instagram hesabından paylaştı.

27 Mayıs 2021, Perşembe 20:28 Son Güncelleme:
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Alev Alev dizisinde Ozan karakterine hayat veren Berkay Ateş, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımda annesi Nilgün Ateş'in kanser hastalığını yendiğini açıkladı. "Geleceğe güzel bakma vakti" diyen Ateş'in annesi ile olan benzerliği ise dikkat çekti. İşte Berkay Ateş'in güzle haberi duyurduğu o paylaşımı.

Annesi ile verdiği bir pozu Instagram sayfasında paylaşan Ateş, şu notu düştü: Geçti gitti zor zamanlar. Tebrikler anne. Şimdi ise, sevdiklerimizle güzel günlerin hayalini kurma, geleceğe güzel bakma vakti.

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