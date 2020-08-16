Magazin Berkay, 'Beni normal vatandaşla bir mi tutacaksınız?' dedi mi?

Berkay, 'Beni normal vatandaşla bir mi tutacaksınız?' dedi mi?

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Berkay, 'Beni normal vatandaşla bir mi tutacaksınız?' dedi mi?

Bodrum'da bir tapu dairesine giden Berkay'ın sıra beklemesini söyleyen görevliye, "Beni normal vatandaşla bir mi tutacaksınız?" dediği öne sürülmüştü. Arnavutköy’de görüntülenen popçu, bu iddialara yanıt verdi.

16 Ağustos 2020, Pazar 08:10 Son Güncelleme:
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Berkay'ın, geçtiğimiz hafta Bodrum’da tapu dairesine gittiği ve sırasını beklemesi gerektiğini söyleyen memura, “Beni normal vatandaşla bir mi tutacaksınız, ben Berkay’ım” diye tepki gösterdiği öne sürülmüştü.

'İmkan var mı?'

Hürriyet'in haberine göre; Arnavutköy’de bir mekandan çıkarken görüntülenen 38 yaşındaki şarkıcı, söz konusu iddiayla ilgili soruya, "Böyle bir şey olabilir mi? İmkan var mı?" karşılığını verdi.

Marmaris'te pişti oldular

Arda Turan, eşi Aslıhan Turan ve iki çocuğuyla birlikte iki hafta önce tatile çıkmıştı. Yıldız futbolcuyu burada bir sürpriz bekliyordu. Otelin konukları arasında mahkemelik olduğu Berkay ve ailesi de vardı.


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