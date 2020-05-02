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Magazin Berkay, Bentley’den 6 ayda sıkıldı

Berkay, Bentley’den 6 ayda sıkıldı

Magazin

Berkay, Bentley’den 6 ayda sıkıldı

Berkay Şahin 6 ay önce 2 milyon 200 bin TL’ye Bentley marka otomobilini satıp yerine 380 bin dolara Mercedes G serisi bir cip aldı. Ali KESER / POSTA

02 Mayıs 2020, Cumartesi 07:00 Son Güncelleme:
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Berkay Şahin, Kasım 2019’da garajındaki tüm araçları sattığını söylemişti. Sonra da Fatih Terim’in damadı Volkan Bahçekapılı’nın ortağı olduğu Ercar Motors’tan 2 milyon 200 bin TL’ye Bentley marka bir otomobil almıştı. Popçu önceki gün yine galerideydi. Objektifleri görünce, “Alıcı değilim. Aracımı bakıma getirdim. Şimdi de gitmem gerekiyor. Çünkü iftar saati yaklaşıyor” diye konuştu.

Bentley’i aldığı yere bıraktı

Popçu aradan yarım saat geçtikten sonra galeriye döndü. Bu kez habercileri fark edemedi. Henüz 6 aylık Bentley’i geri verdi. Yerine de Mercedes G serisi bir cip aldı. Berkay’ın 2020 model yeni oyuncağının fiyatı 380 bin dolar (2 milyon 667 bin TL). Şarkıcı fotoğraflarının çekildiğini anlayınca bozuldu.

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