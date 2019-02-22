Berkay: Ece'ye de yazık günah

Katıldığı bir doğum günü partisinde Ece Erken ile yakınlaştığı iddia edilen şarkıcı Berkay, önceki akşam Arnavutköy'deki Eftalya Balık'tan çıkarken görüntülendi

22 Şubat 2019, Cuma 08:59 Son Güncelleme:
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Berkay: Ece'ye de yazık günah

Çıkan haberler nedeniyle gazetecilere sitem eden Berkay, “Beni bırakın artık, salın beni yeter artık. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ben neyin ne yapıldığını iyi biliyorum. Haklının acelesi yoktur; haklı olan bekler, haksızın acelesi vardır" dedi.

'SAÇININ TEK BİR TELİ YERE DÜŞMEZ'

Eşi Özlem Ada Şahin’in psikolojisinin etkilenip etkilenmediği yönündeki sorulara sinirlenen popçu, “Benim eşimin saçının bir tek teli yere düşmez, eğer o üzülseydi ben bu sakinlikte olmazdım.

Ece’ye de yazık günah, kız ağlıyor. Onun da bir çocuğu var" şeklinde yanıt verdi.

Haberin fotoğrafları için tıklayınBerkay ile Ece Erken'i ifşa eden gazeteci Tayyar Işıksaçan: O mesajı Berkay'la birlikte attık

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