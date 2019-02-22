Çıkan haberler nedeniyle gazetecilere sitem eden Berkay, “Beni bırakın artık, salın beni yeter artık. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ben neyin ne yapıldığını iyi biliyorum. Haklının acelesi yoktur; haklı olan bekler, haksızın acelesi vardır" dedi.

'SAÇININ TEK BİR TELİ YERE DÜŞMEZ'

Eşi Özlem Ada Şahin’in psikolojisinin etkilenip etkilenmediği yönündeki sorulara sinirlenen popçu, “Benim eşimin saçının bir tek teli yere düşmez, eğer o üzülseydi ben bu sakinlikte olmazdım.

Ece’ye de yazık günah, kız ağlıyor. Onun da bir çocuğu var" şeklinde yanıt verdi.

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