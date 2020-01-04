Otelde yok yok

Yıl boyunca konserden konsere koşan popçu Berkay, eşi Özlem Ada Şahin, kızları Arya ve Zeynep Mira ile tatile çıktı. Tercihleri dünyaca ünlü isimlerin balayılarını geçirdikleri Maldivler Adası oldu.

Ailece kaldıkları The St. Regis Maldives Vommuli Resort adlı otelde yok yok. Adeta cennetten bir parça olan tesis, tropikal bahçeler ve bembeyaz bir kumsala sahip özel bir ada üzerinde.

En az 200 bin TL

Aile cam tabanından bile denizin göründüğü çok özel bir süit odada kalıyor. Kendi havuzu olan odada 24 saat özel hizmetli de bulunuyor. Berkay otele gecelik 4 bin 600 dolar (27 bin 500 TL) ödüyor.

Bir haftalık tatilin maliyeti ise 192 bin 500 TL. Berkay, Arda Turan ile olan davasının ilk duruşmasında aylık gelirini bin lira olarak açıklamış, sonra sadece teliflerden 200 bin lira kazandığı ortaya çıkmıştı.