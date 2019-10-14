Berkay Hardal’ın eşinin videosu sosyal medyayı salladı

İstanbullu Gelin dizisiyle yıldızı parlayan yakışıklı oyuncu Berkay Hardal, geçtiğimiz gün meslektaşı Dilan Telkök ile nikah masasına oturdu. Kısa sürede aldıkları evlilik kararıyla hayranlarını şaşırtan ikilinin düğün günü çekilen videosu sosyal medyayı salladı.

Ünlü çift apar topar evlendi

Dört ay önce tanışan Dilan Telkök ve Berkay Hardal, geçtiğimiz hafta aile arasında düzenlenen törenle nişanlanmıştı. Dilan Telkök ve Berkay Hardal ilişkilerini gözlerden uzak yaşayordu. Önceki gün de ani bir kararla nikah masasına oturan Berkay Hardal hayranlarını ikiye böldü. Hardal’ın bazı hayranları çiftin çok erken evlendiğini ve kısa sürede boşanacaklarını söylerken bazıları mutluluklar diledi.

“Kocam nerede lan”

Düğün günü Dilan Telkök’ün gelinlikle çekilen videosu ise sosyal medyada gündem oldu. Telkök'ün Instagramda paylaştığı videoda "Kocam nereden lan! Oğlum neredesin Berkay?" diye bağırması dikkat çekti.

Hardal: "Eşime mesaj ve laflarınıza dikkat edin"

Ani evlilik kararıyla hayranlarını şaşırtan ikiliye kötü yorumlar da yapıldı. Yorumlar karşısında sinirlenen Hardal ise hesabından yaptığı paylaşımda "Mesajlarınıza, laflarınıza dikkat etmeniz konusunda son kez uyarıyorum." Diyerek tepki gösterdi.

Berkay Hardal kimdir?

Berkay Hardal, 18 Kasım 1996 İstanbul doğumludur. Aslen Manisa Akhisarlıdır. Trakya Üniversitesi mezunu olan Berkay Hardal, başrolllerini Özcan Deniz ve Aslı Enver’in paylaştığı İstanbullu Gelin dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

Son olarak Show TV'de yayınlanan Meleklerin Aşkı dizisinde Yağmur karakterini canlandıran Berkay Hardal, 1.78 metre boyunda, 72 kilo ve Akrep burcudur.

Dilan Telkök kimdir?

Dilan Telkök, 16 Eylül 1995 yılında Sakarya'da dünyaya geldi. 2001 yılında ailesi ile birlikte Hollanda'ya taşındı. Kısa bir süre sonra Belçika'da eğitimine devam eden Dilan Telkök, aynı zamanda Belçika vatandaşıdır.

Ortaokul eğitiminin ardından Türkiye'ye döndü. Sakarya Üniversite Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun olan güzel oyuncu, Furkan Andıç, Ayça Ayşin Turan ve Cemal Toktaş’ın başrollerini paylaştığı Meryem dizisinde 'Ela Güney' karakterine hayat verdi. Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde 'Elif' karakterlerini canlandırmıştı.