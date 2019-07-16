Berkay ikinci kez baba oldu. Berkay, eşi Özlem Ada Şahin’i doğumda yalnız bırakmadı. Çift bebeklerine Zeynep Mira adını verdi.

'KALBİMİN DİĞER BİR PARÇASI...'

Berkay haberi Instagram hesabının hikaye bölümünden şu sözlerle duyurdu:

"Kalbimin diğer bir parçası Zeynep Mira Şahin... Kızımız Zeynep bugün doğdu. Allah her isteyene bu duyguyu tatmayı nasip etsin. Ben ikinci kez tattım şükürler olsun."