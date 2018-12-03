Berkay ikinci kez baba oluyor! Eşi Özlem Ada 2 aylık hamile

Berkay ikinci kez baba oluyor! Eşi Özlem Ada 2 aylık hamile Popçu Berkay, Ağustos 2016'da manken Özlem Ada Katipoğlu ile nikah masasına oturmuş, Ağustos 2017'de kızı Arya'yı kucağına almıştı