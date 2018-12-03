Berkay ikinci kez baba oluyor! Eşi Özlem Ada 2 aylık hamile
Popçu Berkay, Ağustos 2016'da manken Özlem Ada Katipoğlu ile nikah masasına oturmuş, Ağustos 2017'de kızı Arya'yı kucağına almıştı
Instagram'daki 'gazetemagazin' adlı hesabın haberine göre, Özlem Ada Şahin 2 aylık hamile.
Berkay, geçen günlerde kızı Arya'nın sevimli anlarını Instagram hesabından paylaşmıştı. Arya'nın bu görüntüleri sosyal medyayı sallamıştı:
30 OCAK 2019'DA DURUŞMA VAR
1.5 ay önce Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'e tacizde bulunduğu iddiasıyla başlayan kavgada Arda Turan, Berkay'ın burnunu kırmıştı.
İkilinin hastaneye taşınan kavgasında Arda'nın elinde silahla görüntüleri bomba etkisi yaratmıştı.
İlk duruşmanın 30 Ocak 2019'da görülmesine karar veren mahkeme; futbolcunun, 'cinsel taciz', 'kasten yaralama', 'Korku, kaygı veya panik oluşturabilecek tarzda silahla ateş etme', 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından 12,5 yıla kadar hapsini istemişti.