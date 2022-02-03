Berkay: Pişman değilim

Berkay geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan bir takipçisiyle mahkemelik olmuştu. Polis zoruyla duruşmaya götürüldüğü yazılmış, 26 bin 400 lira da adli para cezasına çarptırılmıştı.

'ZORLA GÖTÜRÜLMEDİM'

Önceki gün eşi Özlem Ada Şahin ile Bebek Lucca’da görüntülenen popçu “Zorla götürülmedim. Devlet beni çağırdıysa giderim. Eşime, aileme, çocuklarıma küfreden birisiyle alakalı bir olaydı. Ben de aynı şekilde cevap vermek zorunda kaldım. Pişman değilim. Cezaya razıyım” dedi.



