Magazin Berkay: Pişman değilim

Berkay: Pişman değilim

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Berkay: Pişman değilim

Şarkıcı Berkay Şahin'in, fotoğrafına yorum yazan takipçisine sosyal medyadan yaptığı hakaret ve tehdide dava açıldı. Berkay olayla ilgili "Pişman değilim, cezaya razıyım" dedi. Hakan KIRARSLAN

03 Şubat 2022, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
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Berkay geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan bir takipçisiyle mahkemelik olmuştu. Polis zoruyla duruşmaya götürüldüğü yazılmış, 26 bin 400 lira da adli para cezasına çarptırılmıştı.

'ZORLA GÖTÜRÜLMEDİM'

Önceki gün eşi Özlem Ada Şahin ile Bebek Lucca’da görüntülenen popçu “Zorla götürülmedim. Devlet beni çağırdıysa giderim. Eşime, aileme, çocuklarıma küfreden birisiyle alakalı bir olaydı. Ben de aynı şekilde cevap vermek zorunda kaldım. Pişman değilim. Cezaya razıyım” dedi.

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