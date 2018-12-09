Berkay: Üzgünüm, hataydı

Berkay ile eşi Özlem Şahin önceki akşam Kuruçeşme'de görüntülendi

09 Aralık 2018, Pazar 12:41 Son Güncelleme:
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Berkay: Üzgünüm, hataydı

Geçen perşembe gecesi alkollü bir şekilde şoför koltuğuna oturan popçu ''O halde araç kullanmak büyük saçmalıktı, hataydı. Kısa mesafe olduğu için böyle bir şey yaptım, ama çok üzgünüm'' dedi.

Yakın zaman önce ikinci kez baba olacağını öğrenen Berkay Şahin, geçenlerde gittiği mekan çıkışı ayakta durmakta zorlanmış, sürekli muhabiri öpmüştü. Sonra da direksiyon başına geçip kırmızı ışıkta trafiği birbirine katmıştı.

30 OCAK 2019'DA DURUŞMA VAR

1.5 ay önce Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'e tacizde bulunduğu iddiasıyla başlayan kavgada Arda Turan, Berkay'ın burnunu kırmıştı.

İkilinin hastaneye taşınan kavgasında Arda'nın elinde silahla görüntüleri bomba etkisi yaratmıştı.

İlk duruşmanın 30 Ocak 2019'da görülmesine karar veren mahkeme; futbolcunun, 'cinsel taciz', 'kasten yaralama', 'Korku, kaygı veya panik oluşturabilecek tarzda silahla ateş etme', 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından 12,5 yıla kadar hapsini istemişti.


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