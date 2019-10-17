Berkay ve Caner Erkin'in tatsız karşılaşması Şebnem Bozoklu, Rıza Kocaoğlu ve Melisa Doğu’nun rol aldığı “Aşk Geçmişim” adlı oyunun prömiyeri önceki akşam Uniq Hall’de yapıldı. Oyunu çok sayıda ünlü isim de izledi