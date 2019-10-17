Berkay ve Caner Erkin'in tatsız karşılaşması
Şebnem Bozoklu, Rıza Kocaoğlu ve Melisa Doğu’nun rol aldığı “Aşk Geçmişim” adlı oyunun prömiyeri önceki akşam Uniq Hall’de yapıldı. Oyunu çok sayıda ünlü isim de izledi
Gecede Berkay ile eşi Özlem Ada Şahin de vardı. Malum; Berkay’ın adı yıllar önce Caner Erkin’in eski eşi Asena Atalay ile dedikodulara karışmıştı.
Popçu ile topçu birbirlerini görmezden geldiler
Popçu ile topçu, galada birbirlerini görmezden geldiler, köşe kapmaca oynadılar.
Haberin fotoğrafları için tıklayınBerkay ve eşi Özlem Ada Şahin'e şok!