Berkay ve Caner Erkin'in tatsız karşılaşması

Şebnem Bozoklu, Rıza Kocaoğlu ve Melisa Doğu’nun rol aldığı “Aşk Geçmişim” adlı oyunun prömiyeri önceki akşam Uniq Hall’de yapıldı. Oyunu çok sayıda ünlü isim de izledi

17 Ekim 2019, Perşembe 09:03 Son Güncelleme:
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Berkay ve Caner Erkin'in tatsız karşılaşması

Gecede Berkay ile eşi Özlem Ada Şahin de vardı. Malum; Berkay’ın adı yıllar önce Caner Erkin’in eski eşi Asena Atalay ile dedikodulara karışmıştı.

Popçu ile topçu birbirlerini görmezden geldiler

Popçu ile topçu, galada birbirlerini görmezden geldiler, köşe kapmaca oynadılar.


Haberin fotoğrafları için tıklayınBerkay ve eşi Özlem Ada Şahin'e şok!

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