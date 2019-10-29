Berkay’dan eşine sürpriz parti
Berkay, eşi Özlem Ada Şahin için sürpriz doğum günü partisi organize etti
Etiler’deki Steakroom’u kapatan şarkıcı, organizasyonun tüm detaylarıyla kendisi ilgilendi. Ancak pastaya eşinin yaşını yanlış yazdırdı:
'Elimle 7 yaptım!'
“Pastaya 28 yazdırmıştım, 27 olduğunu öğrenince 8 rakamını elimle 7 yaptım!”
Bengü ve eşi Selim Selimoğlu da partideydi.
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