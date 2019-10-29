Berkay’dan eşine sürpriz parti

Berkay, eşi Özlem Ada Şahin için sürpriz doğum günü partisi organize etti

29 Ekim 2019, Salı 08:20
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Berkay’dan eşine sürpriz parti

Etiler’deki Steakroom’u kapatan şarkıcı, organizasyonun tüm detaylarıyla kendisi ilgilendi. Ancak pastaya eşinin yaşını yanlış yazdırdı:

'Elimle 7 yaptım!'

“Pastaya 28 yazdırmıştım, 27 olduğunu öğrenince 8 rakamını elimle 7 yaptım!”

Bengü ve eşi Selim Selimoğlu da partideydi.


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