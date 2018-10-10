Arda Turan ile Berkay Şahin dün gece birbirine girdi. Arda Turan, Berkay'ın burnunu kırarken ünlü şarkıcı olay sonrası hasteneye koştu. Herkes kavganın nedenini merak ederken Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin, Arda Turan'ın kendisine "Evli olmasam seni kaçırmazdım" dediğini iddia etti. Bu flaş gelişme sonrası Özlem Ada Şahin bir anda gündeme oturdu. Peki Özlem Ada Şahin kimdir?

ÖZLEM ADA ŞAHİN KİMDİR?

Anne Boşnak asıllı öğretmen, baba tarafı Yugoslavya kökenlidir. Lisans eğitimini YediTepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünde okudu. Aynı zamanda İşletme Bölümü’nde de lisans eğitimine devam etmektedir. İyi derecede İngilizce bilmektedir. Bunun yanı sıra İspanyolca eğitimi de almaktadır. Küçük yaşlarda bale eğitimi alarak model olmaya karar verdi. Özlem Katipoğlu, 1.80 m boyundadır. Birçok markanın defilelerinde podyuma çıktı.

2011 yılında ekranlara gelen başrollerini Halit Ergenç, Meryem Uzerli, Nebahat Çehre’nin paylaştığı Muhteşem Yüzyıl dizisinde cariye rolüne hayat verdi. Özlem Ada Şahin, 2016 yılında uzun süredir beraber olduğu şarkıcı Berkay’la nikah masasına oturdu. Çiftin Arya isminde bir kızı var.



