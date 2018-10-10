Medipol Başakşehir forması giyen milli futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay dün gece Emirgan Gizli Kalsın’daydı. İkili bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başlayıp kavgaya tutuştu. Arda Turan, Berkay'ın burnunu kırdı. Berkay olayın ardından eşiyle birlikte mekandan ayrılıp hasteneye gitti. Arda Turan ise mekanda kalmaya devam etti.

Bu olayın ardından ne Arda Turan cephesinden ne de Berkay'dan bir açıklama gelmedi. Arda Turan daha önce futbolcu Caner Erkin ve gazeteci Bilal Meşe'ye de saldırmıştı.

ARDA TURAN İLE BERKAY NEDEN KAVGA ETTİ?

Berkay'ın eşi Özlem Ada, Habertürk'ten Esin Övet'e açıklamalarda bulundu. Özlem Ada Şahin “Esin, bir anda Arda koluma dokundu kulağıma eğildi ve 'Evli olmasam seni kaçırmazdım. Çok güzel kızsın' dedi. Ben de 'Ne diyorsun kendine gel' dedim. Berkay gördü ve duydu. Sonra Arda'nın kulağına eğilip 'Eşimi gönderiyorum şimdi erkek erkeğe konuşağız' dedi. O anda bana döndü Berkay 'Hadi eve göndereyim seni' dedi. Ve tam kafasını çeviriyordu ki Arda o anda yumruğu patlattı. Bir anda oldu. Berkay asla bir kere bile dokunmadı ona. Bir kere bile vurmadı. Sadece sakin bir şekilde, Özlem'i göndereyim 'konuşacağız erkek erkeğe' dedikten sonra Arda yumruk attı. Berkay'ı kanlar içinde çıkarttılar oradan. Direk hastaneye götürdüler. Saat 16.00'da ameliyata giriyor. Ya sesine bir şey olursa. Berkay sesi ile ekmek parası kazanan birisi. Olacak iş mi? Ben Arda'nın karısını tanıyorum. Selamlaşıyoruz, oturuyoruz, kalkıyoruz. Karısı hamile evde. Olacak iş mi?” şeklinde konuştu.