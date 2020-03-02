Magazin Berke Kerimoğlu futbolu değil oyunculuğu tercih etti

Berke Kerimoğlu futbolu değil oyunculuğu tercih etti

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Berke Kerimoğlu futbolu değil oyunculuğu tercih etti

Eski futbolcu Tugay Kerimoğlu ile basketbolcu Etkin Ünal 1992’de evlenmişti. Çevrelerinde parmakla gösterilen çift 2018’de boşandı. Eski karı-kocanın oğulları Berke artık büyüdü. 25 yaşına geldi.

02 Mart 2020, Pazartesi 08:51 Son Güncelleme:
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Önceki gün Nişantaşı Citys’s Alışveriş Merkezi’ndeydi. Hem giyim tarzı, hem de lüks arazi aracı ile tüm bakışları üzerinde topladı. Berke, “Babam gibi futbolcu olmak için bir dönem çaba gösterdim ama olmadı. Kolay değildi. Ben de sinema sektöründe ilerlemek istedim. Oyunculukta karar kıldım” diye konuştu.

***Berke Kerimoğlu Nişantaşı'na dev arazi aracıyla geldi.


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