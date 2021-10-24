Fenerbahçe'de Trabzonspor maçında taraftarla tartışmasından ötürü PFDK'ya sevk edilen Altay Bayındır, 1 maç ceza almıştı. Altay bu cezasını Alanyaspor maçında çekecek.

Alanyaspor maçında Fenerbahçe'nin kalesini Berke Özer koruyacak. Berke bu maçla beraber ilk defa bir Süper Lig maçında Fenerbahçe forması giymiş olacak.

Fenerbahçe, Altay'ın olası satışından sonra kaleyi emanet etmeyi düşündüğü Berke'den çok umutlu.

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i: Berke, Tisserand, Szalai, Novak, Nazım, Crespo, Gustavo, Ferdi, Mesut, Rossi, Valencia

Alanyaspor'un muhtemel 11'i: Serkan, Juanfran, Milunovic, Fatih, Borja, Efkan, Umut, Emre Akbaba, Efecan, Davidson, Diedhiou



