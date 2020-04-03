Fenerbahçe'nin Westerlo'da kiralık olarak forma giyen genç kalecisi Berke Özer'in 2013 yılında Facebook'ta yaptığı bir yorum ortaya çıktı.

Berke, o dönem Avrupa'dan 2 yıl men edilen Fenerbahçe'nin yeniden Avrupa'ya döneceği tarihte 17 yaşında olacağını yazıyor. Bu hesapla 2013 yılında 15 yaşında olan Berke, 1998 doğumlu oluyor. Fakat Berke Özer resmiyette 25 Mayıs 2000 doğumlu.

Berke'nin gerçek yaşı şu anda 20 olarak biliniyor fakat Facebook'taki hesaba göre 22.

Facebook hesabından paylaştığı gönderinin üzerinden 6 yıl geçtikten sonra Fenerbahçe'ye transfer olan Berke, hayallerine kavuşmuştu.



