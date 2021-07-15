Magazin Berker Güven kimdir? Berker Güven kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı?

Berker Güven kimdir? Berker Güven kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı?

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Berker Güven kimdir? Berker Güven kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı?

Berker Güven, oyunculuğu ve yakışıklılığıyla televizyon izleyicisinin dikkatini çekerken, son günlerde kendisi gibi oyuncu olan Nihal Yalçın’la yaşadığı aşk ile gündeme geldi. Peki, Berker Güven kimdir? Berker Güven kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? İşte ayrıntılar...

15 Temmuz 2021, Perşembe 15:22 Son Güncelleme:
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Berker Güven sevgilisi Nihal Yalçın’la geçtiğimiz günlerde objektiflere yakalanmıştı. Sıradan magazin haberleri arasında olan bu olay, çiftin arasındaki yaş farkının dile getirilmesiyle bir anda ilgi odağı oldu. Pek çok kişi Berker Güven’in kaç yaşında olduğunu araştırmaya başladı…

BERKER GÜVEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

7 Eylül 1994 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Berker Güven, lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü'nde tamamladı.

Oyunculuğa ilk olarak 2017 yılında çekilen Babam filmi ile adım atan Berker Güven, son olarak Show TV ekranlarında yayınlanan Alev Alev dizisinde İskender Kayabeyli karakterini canlandırdı.

1.80 metre boyunda, 77 kilo olan Berker Güven, Başak burcudur.

BERKER GÜVEN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

  • 2020 - Alev Alev (İskender Kayabeyli) (TV Dizisi)
  • 2019 – Zalim İstanbul (Nedim) (TV Dizisi)
  • 2017 – Babam (Arif) (Sinema Filmi)
  • 2017 – Vatanım Sensin (Aleksi) (TV Dizisi)

 

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