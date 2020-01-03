Zalim İstanbul dizisindeki Nedim karakteri ile çıkış yapan oyuncu Berker Güven 2020 yılına üst üste aksilikler yaşaması üzerine yazdığı “Ölümü kabul ediyorum” mesajı ile hayranlarını korkuttu.

Berker Güven’e ne olduğunu merak eden hayranlarının merağı büyüyünce Güven, yeni bir mesaj paylaşarak duruma açıklık getirdi.

Berker Güven, ikinci mesajında şöyle yazdı: “Yahu herkes meraklanmış. İyiyim, iyiyim. Bugün o kadar aksilik oldu ki herhalde öleceğim dedim içimden bu kadar aksiliğin üstüne çünkü yaşanacak başka aksilik kalmadı. Ama yarın uyanınca yeni bir gün başlıyor. O yüzden sıkıntı yok. Gözlerinizden öperim :)”





Bu haberi de okudular Berker Güven'e 'Nedim' karakteri ödül getirdi