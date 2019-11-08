2.Dünya Savaşı'nın en trajik olaylarından biri, Almanya'nın Doğu ve Batı olarak ikiye bölünmesiydi. Ülkenin siyasi bölünmesi, Berlin'in tam ortasından geçen Berlin Duvarı ile fiziksel hale gelmişti. Ancak bölünen sadece ülke de değildi. Aynı zamanda insanlar da sevdiklerinden ayrılmak zorunda kalmıştı. Ta ki 1989'a kadar. Almanya hükümeti, Berlin Duvarı'nın yıkılışının 30'uncu yılı için duvarın tünellerini halka açtı. Almanya'nın 'kara lekesi' olarak görülen Berlin Duvarı'nın tünellerine yoğun bir ilgi vardı.









Duvarı aşmak isteyen 136 kişi hayatını kaybetti

1961'de örülen Berlin Duvarı, 28 yıl boyunca dünyayı ikiye böldü. Duvarın 1989’da başlayan yıkımı 9 Kasım 1991’de tamamlandı. Bu sürede duvarı aşmaya çalışırken 136 kişi ölmüştü.

Doğu Almanya’nın gaddarlığı ile ün salmış istihbarat teşkilatı Stasi tarafından bulunana kadar yüzlerce kişiyi özgürlüğe taşıyan Bernauer Strasse’deki 350 metrelik tünel dün ziyarete açıldı. Berlin Belediye Başkanı Michael Mueller şöyle dedi:

“Bu tüneller Doğu Alman rejiminin elinden insanları kurtaran cesur kişiler tarafından açıldı. Özgürlük mücadelesi yerin altında bile durmak bilmedi.”

Tünel 57 adını aldı

Ekim 1964’te 57 kişinin Batı’ya geçmeyi başardığı tünel bunun anısına ‘Tünel 57’ adını taşıyor.

Duvarı aşmayı binlerce kişi başarsa da 136 kişi Batı’ya kaçmaya çalışırken hayatını kaybetti.



