Seyahat Berlin’de bir gün! Dedikleri kadar var mıymış test ettik

Berlin’de bir gün! Dedikleri kadar var mıymış test ettik

Seyahat

Berlin’de bir gün! Dedikleri kadar var mıymış test ettik

Almanya’nın başkenti Berlin çok büyük bir şehir. Ancak turistik bölgeler genelde eski şehrin içinde yer alıyor ve ulaşması kolay. Havalimanından gelen otobüsler, metro ve tramvay sisteminin ana durakları bu meydanda. Ayrıca bu meydanda çeşitli şenlikler ve festivaller de düzenleniyor.

25 Ekim 2020, Pazar 14:28 Son Güncelleme:
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Bu videoda ise Berlin ile ilgili ilk izlenimlerimizi sizlerle paylaştık. Peki Berlin, dedikleri kadar var mıymış?


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