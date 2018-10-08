Sputnik'in haberine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e geçen yıl birbirlerinin fotoğraflarının olduğu bir nevresim takımı gönderen eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, bu yıl da Putin'in doğum gününe özel bir ziyarette bulundu. Doğum günü için Rusya'ya gelen Berlusconi, Karadeniz kıyılarından bir fotoğrafını paylaştı.

"Yaygın bir yalanı daha ortaya çıkardım"

Berlusconi, Facebook ve Instagram hesabındaki paylaşımda "Yaygın bir yalanı daha ortaya çıkardım. Karadeniz kara değil, güzel masmavi bir renkteymiş" ifadesini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün 66 yaşına girdi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus liderin doğum gününü akrabaları, yakınları ve arkadaşlarıyla geçireceğini söylemişti.

Berlusconi önceki gün sosyal medyadan Putin'in yanına gideceğini yazmış ve onu 'dostum' olarak nitelendirmişti. Berlusconi Putin'le önemli uluslararası konuları da görüşmeyi umduğunu eklemişti. Bu yıl Putin'in doğum günü pazar gününe denk geldi. Ancak daha önceki yıllarda çalışmış, resmi görüşmeler gerçekleşmiştirmiş ve sadece akşam saatlerinde yakınlarıyla olabilmişti.