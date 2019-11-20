Berna Laçin isyan etti: Hayat bunu daha fazla kaldırmayacak

Oyuncu Berna Laçin "Dünya Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla yayınladığı mesajında isyan etti:

"Bugün #dünyaçocukhaklarıgünü ‬ #rabianazaneoldu?

Dün amcası tarafından taciz edilen “E.A”’nın mahkemesi n’oldu?

Dedesinin tacizine uğrayan küçük kıza, patronunun tacizine uğrayan kahveci çırağına, baba tacizine uğrayan küçük oğlanlara ne oldu?

Yuhalanan otizmli çocuklara n’oldu?

#dünyaçocukgünü Kulak verin bana! Eğer kendi çocuğumuz çok mutlu olsun istiyorsak, yaşadığımız toplumdaki tüm çocuklar için mücadele etmeliyiz.

Sadece tüm çocuklar iyi ve güzeli hakettiği için ve vicdanlı insanlar olduğumuz için de değil üstelik! Başkaları kötüyken , kimse iyi olamayacağı için ! Ortam bu kadar pisleşince o mikrop bir gün herkesin çocuğuna bulaşır!

Türkiye’nin geleceği için tüm çocukları düşünmeliyiz. “Benimki iyi olsun, önde olsun, diğerlerine de yazık ama ben n’apayım” diyen , ilk kaybeden olacak! Hayat bunu daha fazla kaldırmayacak! Benden söylemesi!"