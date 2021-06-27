Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı öğrencisi Berna Özcan, iddiaya göre, dün gece Erzene Mahallesi'ndeki evde arkadaşlarıyla içki içti. Genç kız, sabah saatlerinde fenalaştı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine eve gelen 112 sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıkları Özcan’ı ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Özcan, yaşamını yitirdi.

Özcan'ın cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Berna Özcan'ın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Tolga TAHÇI/DHA