Kayserispor'da dikkat çeken oyunculardan biri olan Bernard Mensah, Beşiktaş'a imzayı attı. Kayserispor ile Beşiktaş arasındaki anlaşmaya göre kiralama bedeli olarak 500 bin euro ödenecek. Satın alma opsiyonuysa 4.5 milyon euro ve zorunlu değil.

Mensah, yeni takımından 1.2 milyon euro yıllık ücret ve bonuslar kazanacak.







