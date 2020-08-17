Bernard Mensah resmen Beşiktaş'ta
Beşiktaş, Kayserispor'dan Bernard Mensah'ı satın alma opsiyonuyla kiraladı. Bernard, kulüp binasına gelerek resmi sözleşmeye imzayı attı.
17 Ağustos 2020, Pazartesi 16:55 Son Güncelleme:
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Kayserispor'da dikkat çeken oyunculardan biri olan Bernard Mensah, Beşiktaş'a imzayı attı. Kayserispor ile Beşiktaş arasındaki anlaşmaya göre kiralama bedeli olarak 500 bin euro ödenecek. Satın alma opsiyonuysa 4.5 milyon euro ve zorunlu değil.
Mensah, yeni takımından 1.2 milyon euro yıllık ücret ve bonuslar kazanacak.
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