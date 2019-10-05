Bernie Sanders kalp krizi geçirmiş

Geçtiğimiz günlerde hastaneye yatırılan ABD'li siyasetçi Bernie Sanders'ın sağlık durumu soru işaretleri yaratmıştı. Sanders açıklama yaparak 'gayet iyiyim' mesajı verdi...

05 Ekim 2019, Cumartesi 10:19
A A
Bernie Sanders kalp krizi geçirmiş

Salı günü hastaneye yatırılan ve sağlık durumu hakkında bilgi verilmeyen Bernie Sanders'ın şikayetinin göğüs ağrısı olduğu söylenmişti. Dün akşam hastaneden taburcu edilen Sanders bir açıklamya yayınlayarak iyi olduğunu duyurdu.

Demokrat Parti'nin ABD başkan adayı olan 78 yaşındaki siyasetçi bir yandan gelecek dönem seçimleri için partisiyle birlikte hazırlık kampanyası yürütüyordu...


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...