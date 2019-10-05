Bernie Sanders kalp krizi geçirmiş

Salı günü hastaneye yatırılan ve sağlık durumu hakkında bilgi verilmeyen Bernie Sanders'ın şikayetinin göğüs ağrısı olduğu söylenmişti. Dün akşam hastaneden taburcu edilen Sanders bir açıklamya yayınlayarak iyi olduğunu duyurdu.

Demokrat Parti'nin ABD başkan adayı olan 78 yaşındaki siyasetçi bir yandan gelecek dönem seçimleri için partisiyle birlikte hazırlık kampanyası yürütüyordu...



