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Berra isminin anlamı nedir? Berra ne demek?

Berra ismi Arapçada bereket anlamına gelmektedir. Berra isminin anlamı TDK’da yer almamaktadır. Berra isminin çeşitli anlamları bulunur. Berra ismi, hayırsever insan, bereketli insan, açık ve doğru sözlü, yüksek ahlak sahibi, arınmış, güvenilir kimse anlamlarına gelir.

Berra isminin harf analizi

B: Önsezi duygusu çok kuvvetlidir. Her şeye umutla yaklaşır ve en kötü durumlarda bile umudunu yitirmez.

E: Ruhsal dünyası çok karışıktır. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşayabilir ve bundan rahatsızlık duymaz.

R: Karar verirken çok güçlük çeker. Tereddüt hayatının bir parçasıdır.

R: Karar verirken çok güçlük çeker. Tereddüt hayatının bir parçasıdır.

A: Olayları algılama duygusu gelişmiştir. Mantıklı düşünme en üst seviyededir.







