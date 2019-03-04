Berrak Onay kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Oyuncu Berrak Onay kazandığı dava sonucu tekrar gündeme geldi. İş adamı sandığı itfaiye eri sevgilisinden hamile kaldıktan sonra terk edilen dizi oyuncusu Berrak Onay, kızı için açtığı babalık davasını kazandı. Bu gelişmeyle birlikte Onay'ın biyografisi araştırılmaya başlandı.

BERRAK ONAY KİMDİR?

12 Ekim 1985 tarihinde dünyaya gelen Berrak Onay aslen Balıkesir, Burhaniye’li, Terazi burcudur. Sadri Alışık Eğitim Merkezi’nde oyunculuk eğitimi almıştır. Bugüne kadar bir çok dizide rol alan güzel oyuncu iyi düzeyde Fransızca bilmektedir.

İnadına Yaşamak, Asayiş Berkemal (Canan), No 309 (Ağdacı Zerrin, Kuzey Güney, Hayatın Kıyısında, Leyla ile Mecnun, Güneşi Beklerken (Damla), Zengin Kız Fakir Oğlan (Şebnem), Fatih Harbiye (Damla),Arka Sokaklar, Kara Ekmek (Mehtap) dizilerinde rol almıştır.

Ayrıca Sevda Türküsev’in "Hayata Dair" programına katılmıştır. Kanal 7 ekranlarında yayınlanan "Hayatın Kıyısında", "Yanlışlık Oldu" programında da yer almıştır.