Gökhan Arı’nın yönetmenliğini üstlendiği; Berrak Öztekin, Efsun Akkurt, Derya Şen ve Damla Özovalı’nın rol aldığı korku filmi ‘Araf 4 Meryem’, 13 Mart’ta vizyona girmişti. Berrak Öztekin’in ‘Meryem’ adında bir öğretmeni canlandırdığı film aralarında Singapur, Pakistan, Tayland, Vieatnam ve Nepal’in de olduğu 21 ülkede sinemaseverler ile buluşacak. Şu anda da Amazon’da yayında. Genç oyuncu Berrak Öztekin, POSTA’ya röportaj verdi.

Sizi biraz tanıyabilir miyiz?

Ankaralıyım. Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nü bitirdikten sonra Londra Mountview Tiyatro Sanatları Akademisi’nde kamera ve mimik eğitimi aldım.

Araf 4 Meryem filminde oynamak size ne kattı, teklifler arttı mı?

İlk filmim, ilk başrolüm. Böylesine bir başarı yakaladığım için tabii ki çok memnunum. Dolayısıyla bu kariyerime de olumlu bir şekilde yansıyacaktır. Teklif konusuna gelecek olursak zaten vardı ama benim için önemli olan projenin içeriği.

Oyunculukta kurallarınız var mı?

Kariyerimin başındayım ve kural koyacak konumda görmüyorum kendimi. Kaliteli ve içeriği dolu projeler söz konusuysa kuralım yoktur.

Hedefleriniz neler?

Çok uzun vadeli hedefler belirlemiyorum. Akışta kalmayı tercih ediyorum. Festival filmlerinde oynamak isterim. Tek hedefim; varlığımı ve oyunculuğumu kanıtlamak.

Yeni proje var mı?

Yeni sezonda çok güçlü bir kadrosu olan güzel bir diziyle ekrana geleceğim. Kış aylarında çekimlere başlanacak bir drama filminde de oynayacağım.