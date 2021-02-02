Berrak Tüzünataç-Ali Yörenç aşkı bitti!

Yaz başından beri senarist Ece Yörenç'in oğlu Ali Yörenç ile birlikte olan Berrak Tüzünataç, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisiyle yollarını ayırmaya karar verdi.

Ayrılık sebebi: Kıskançlık

Tüzünataç, Yörenç'i Instagram'dan takibi bıraktı. Magazin basınıyla yıldızı barışmasa da aşklarıyla manşetlerden düşmeyen oyuncunun, ayrılık sebebinin kıskançlık olduğu konuşuluyor.



