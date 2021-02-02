Magazin Berrak Tüzünataç-Ali Yörenç aşkı bitti!

Berrak Tüzünataç-Ali Yörenç aşkı bitti!

Magazin

Berrak Tüzünataç-Ali Yörenç aşkı bitti!

Berrak Tüzünataç (37), kendisi gibi oyuncu olan Ali Yörenç (35) ile ayrıldı.

02 Şubat 2021, Salı 10:30 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Yaz başından beri senarist Ece Yörenç'in oğlu Ali Yörenç ile birlikte olan Berrak Tüzünataç, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisiyle yollarını ayırmaya karar verdi.

Ayrılık sebebi: Kıskançlık

Tüzünataç, Yörenç'i Instagram'dan takibi bıraktı. Magazin basınıyla yıldızı barışmasa da aşklarıyla manşetlerden düşmeyen oyuncunun, ayrılık sebebinin kıskançlık olduğu konuşuluyor.

İlgili Haberler
Berrak Tüzünataç galoşları unuttuBerrak Tüzünataç, sevgilisi Ali Yörenç'in evine mi yerleşti?Berrak Tüzünataç'ın aşk hayatını masaya yatırıyoruz: Berrak Tüzünataç'ın eski sevgilileri


Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
Batı yakası hikayesi
Filiz Özkol
Bekir Saçar
1500 yıllık su sarnıcında kutlama
Bekir Saçar
Şirin Sever
‘Bi’ kahve içelim’ diye bir laf vardı...
Şirin Sever
Funda Duru
Instagram'ın ilham veren sanat profilleri
Funda Duru
Mehmet Coşkundeniz
Eski sevgiliyle yeniden denemek
Mehmet Coşkundeniz
Uğur Alkapar
Kimin bu saçlar?
Uğur Alkapar
Hande Kazanova
1 Şubat haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
1 Şubat haftası ilişkilere dikkat!
Öner Döşer
Sercan Yaşar
Büyük soru: Gain mi Exxen mi?
Sercan Yaşar
Gökçen Erdoğan
Cinsel ilişki sonrası kanama
Gökçen Erdoğan
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
Yasemin Candemir
2021’i “Güzellik yılı” ilan etmenin tam zamanı!
Yasemin Candemir
Elif Demirtaş Bilir
Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü’nün saçları isyan çıkardı
Elif Demirtaş Bilir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Özlem Ada Şahin evinin kapısını objektiflere açtı