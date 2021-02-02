Berrak Tüzünataç-Ali Yörenç aşkı bitti!
Berrak Tüzünataç (37), kendisi gibi oyuncu olan Ali Yörenç (35) ile ayrıldı.
02 Şubat 2021, Salı 10:30 Son Güncelleme:
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Yaz başından beri senarist Ece Yörenç'in oğlu Ali Yörenç ile birlikte olan Berrak Tüzünataç, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisiyle yollarını ayırmaya karar verdi.
Ayrılık sebebi: Kıskançlık
Tüzünataç, Yörenç'i Instagram'dan takibi bıraktı. Magazin basınıyla yıldızı barışmasa da aşklarıyla manşetlerden düşmeyen oyuncunun, ayrılık sebebinin kıskançlık olduğu konuşuluyor.